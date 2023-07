21-Jähriger bei Unfall im Ilm-Kreis schwer verletzt

Stadtilm. Ein 21-Jähriger verlor auf der L1048 bei Stadtilm die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte sich schwer.

Am Donnerstagmorgen wurde ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der L 1048 schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist nach derzeitigen Erkenntnissen der Toyota-Fahrer gegen 7.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung 'Hohes Kreuz' offenbar einem Hasen ausgewichen und kam in einer Linkskurve auf den unbefestigten rechten Fahrbahnrand. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

