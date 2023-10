27.000 Kilometer bis Kapstadt

Ilmenau. Thomas Meixner hat Afrika auf dem Fahrrad durchquert. Darüber berichtet er in einer Dia-Show.

Afrika mit dem Fahrrad zu durchqueren, ist eine große Herausforderung. Der Weltenradler Thomas Meixner hat es geschafft. Er startete in Sachsen-Anhalt und fuhr durch Südosteuropa, die Türkei, den Mittleren Osten bis nach Kairo. Von dort kurbelte er durch die Sahara, Ostafrika bis in den Süden nach Kapstadt. 27.300 Kilometer zeigte sein Tacho an, als er sein Ziel erreichte. Am Freitag, dem 24. November, berichtet er in einer Dia-Show in der Volkshochschule Ilmenau um 16 und 19.30 Uhr über sein Abenteuer. Trotz unübersehbarer Not begegnete er auch glücklichen und freundlichen Menschen. Das Projekt Afrika beinhaltete auch die Unterstützung zweier Grundschulen in Addis Abeba. Mitgebrachte Spenden halfen die Lernbedingungen von den Kindern zu verbessern