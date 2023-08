27-Jähriger Motorradfahrer nach Wildunfall bei Arnstadt verletzt

Arnstadt. Ein Motorradfahrer wich im Jonastal einem Fuchs aus und stürzte dabei in ein Gebüsch. Verletzt musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntag ereignete sich im Jonastal ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der junge Fahrer fuhr von Crawinkel in Richtung Arnstadt, als er einem Fuchs auswich und in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Motorradfahrer stürzte laut Polizei in ein Gebüsch und verletzte sich dabei. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der am Motorrad entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt, weitere Personen verletzten sich nicht.

