Auch in diesem Jahr hat das Ilmenauer Altstadtfest vom 2. bis 4. Juni wieder so einiges für die Besucher zu bieten. (Archivfoto)

29. Altstadtfest in Ilmenau

Ilmenau. Unterhaltungsprogramm an fünf Bühnenstandorten: 29. Ilmenauer Altstadtfest vom 2. bis 4. Juni mit Events, Ständen und Livemusik

Zum 29. Altstadtfest wird von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, in Ilmenau eingeladen. Geboten wird unter anderem ein buntes Unterhaltungsprogramm an fünf Bühnenstandorten.

Feierlich eröffnet wird das Fest am Freitag um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Daniel Schultheiß auf der Bühne am Marktplatz. Am Samstag um 10 Uhr beginnt der Neuschülerumzug der ABC-Schützen der Ilmenauer Grundschulen durch die Innenstadt bis zum Marktplatz. Dort werden sie gegen 10.30 Uhr vom Oberbürgermeister begrüßt, bevor das Marktbühnenprogramm für die ganze Familie lockt,

Das Ilmenauer Entenrennen am Tannwehr startet am Sonntag um 11 Uhr. Als großes Highlight hat sich die Band „Voice n Fun“ aus Erfurt angekündigt.

Mehr Infos unter: www.ilmenau.de/de/freizeit/feste-und-maerkte