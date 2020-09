30.000 Euro Schaden bei Unfall im Ilm-Kreis

Am Montag ereignete sich auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Ichtershausen ein Unfall mit erheblichem Sachschaden. (Symbolbild)

Ichtershausen. Offenbar ein Vorfahrtsfehler führte am Montag zum Zusammenstoß zweier Autos in Ichtershausen.

Am Montagvormittag ist bei einem Unfall in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Ichtershausen laut Polizei hoher Sachschaden entstanden.

Ein 57 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 11.20 Uhr auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Arnstadt, ein 63-Jähriger war mit seinem Skoda auf der Feldstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. Der 63-Jährige bog an der dortigen Kreuzung nach links ab und übersah dabei offenbar den von links kommenden VW-Fahrer.

Es kam zur Kollision, durch die beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 Euro, verletzt wurde niemand.

