30 Jahre nach Mord gibt es neue Hinweise

Blankes Entsetzen herrschte am 24. Juli in Arnstadt. Im Elxlebener Weg hatte ein 49-Jähriger eine Radfahrerin überfahren – wohl in voller Absicht, hieß es aus Ermittlerkreisen. Der Mann lebte getrennt vom Opfer, einer dreifachen Mutter, kam offenbar nicht klar mit der eingereichten Scheidung. Vor wenigen Tagen erhob die Staatsanwaltschaft Erfurt Mordanklage, im neuen Jahr beginnt die Verhandlung gegen den Mann.



Schnell beendet werden konnten die Ermittlungen, die nach dem Mord an einer 86-Jährigen Ende November in Geraberg anliefen. Nur wenige Tage nach der Tat stellte sich ein 58-Jähriger und räumte ein, das Opfer erstickt zu haben. Er hatte versucht, die Frau zu küssen, sie wehrte sich aber und rief um Hilfe, was der Täter unterbinden wollte. Nun bereitet die Staatsanwaltschaft die Anklageerhebung vor.



In Manebach wurde am 2. September eine umfangreiche Hausdurchsuchung durchgeführt. Die Maßnahme richtete sich gegen einen 78-Jährigen. Anlass waren neue Hinweise, die 30 Jahre nach dem Mord an Cornelia G. aus Ilmenau bei der Polizei eingegangen waren. Die damals 19-Jährige verschwand Ende November 1990 in ihrer Heimatstadt. Ende Dezember wurde ihre Leiche in einem Waldstück gefunden. Sie war vergewaltigt und umgebracht worden. Bereits 2018 gab es neue Hinweise, weitere gingen nach zwei Fernsehauftritten eines Ermittlers im Frühjahr ein. Noch ist der Fall nicht final gelöst, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiter.



Die Polizei hofft zudem weiterhin darauf, die Mutter des toten Babys ermitteln zu können, das zu Osten 2019 am Ortsrand von Geschwenda gefunden wurde. Das Mädchen hatte zuvor einige Tage gelebt. Am Fundort erinnert ein Gedenkstein an das Kind. Eine letzte Ruhestätte hat das Mädchen indes noch nicht gefunden. Denn die Bestattung ist erst möglich, wenn sein Geburtstag bekannt ist. Den kennt jedoch nur die Mutter.