3000 Euro Schaden: Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Martinroda Unbekannte sind in das Vereinsheim in Martinroda eingebrochen und haben großen Schaden angerichtet.

Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in Martinroda (Ilm-Kreis) bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Laut den Angaben hebelten Unbekannte zwischen Donnerstag (22 Uhr) und Freitag (6 Uhr) ein Fenster des Vereinsheims in der Schulstraße auf.

Anschließend hebelten die Täter weitere Innentüren auf und durchsuchten die Räume. Dabei wurde ein Sachschaden von etwa 3000 Euro verursacht. Gestohlen wurden außerdem vier Flaschen Schnaps im Wert von 60 Euro.

Die Polizei Ilmenau ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer 03677-6010 (und Angabe des Aktenzeichens ST/01151284/2023) Hinweise entgegen.

