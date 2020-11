31-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Arnstadt. Mit Schlägen gegen den Kopf wurde ein Mann in Arnstadt erheblich verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Am Samstagmorgen wurde ein 31-jähriger Mann in Arnstadt in der Ichtershäuser Straße Ecke Dammweg bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt.

Offenbar wurde er laut Polizei mit mehreren Schlägen gegen seinen Kopf traktiert und musste im Krankenhaus notärztlich versorgt werden.

Die Polizei konnte noch am selben Tag einen 28-Jährigen als mutmaßlichen Täter stellen. Täter und Opfer standen zur Tatzeit erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind laut Polizei bislang unklar.