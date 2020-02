Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

31-Jähriger in Arnstadt ins Gesicht geschlagen

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen 31-Jährigen in Gera geschlagen und im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sei der unbekannte Schläger auf den 31-Jährigen am „Bustreff“ in der Straße An der Weise losgegangen und schlug ihm ins Gesicht.

Der Täter, der auf 25 bis 30 Jahre geschätzt wird und eine rot-weiße Jacke trug, macht sich mit einer Gruppe anderer Unbekannter aus dem Staub. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht unter Telefon 03677-601124 und der Bezugsnummer 0042764/2020 Zeugen zu dem Vorfall.