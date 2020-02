37 Firmen beim „Tag der Berufe“ mit dabei

Berufe hautnah in den Unternehmen der Region erleben und dabei gleich herausfinden, ob sie vielleicht auch zu einem passen – das können Jugendliche wieder am 4. März. Der „Tag der Berufe“ eröffnet Schülerinnen und Schülern ab der 7. Klasse die Möglichkeit, Einblicke in ihren Wunschberuf zu bekommen oder sich einfach nur zu informieren. Das Angebot richtet sich natürlich auch an ihre Eltern.

Im nördlichen Ilm-Kreis haben sich bislang nach Angaben von Lydia Schöller von der Agentur für Arbeit in Erfurt bereits über 120 Jugendliche angemeldet. Über 200 Plätze sind noch frei. 20 Unternehmen stellen 29 Berufsbilder vor. Das Angebot reicht von A wie Automobilkaufmann und -frau, über Bachelor of Arts-Handel, Berufskraftfahrer, Kaufleute in verschiedenen Fachrichtungen, Landwirte, Verfahrensmechaniker bis Z wie Zerspanungsmechaniker oder -in.

Im südlichen Ilm-Kreis stellen 17 Unternehmen insgesamt 22 Berufsbilder vor. Dafür haben sich bislang 60 Jugendliche angemeldet. Auch hier sind noch über 200 Plätze frei. Das Angebot reicht von Bachelor of Engineering-Elektrotechnik, Kaufleute in verschiedenen Fachrichtungen, Industriemechaniker bis hin zu Zerspanungsmechanikern.

Erstmals wird im gesamten Ilm-Kreis auch der neue Ausbildungsberuf Pflegefachmann und -frau vorgestellt, für den es einen großen Bedarf gibt.

Viele Unternehmen haben ihre Plätze begrenzt, damit sie individueller auf die Wünsche der Jugendlichen eingehen können. Auf der Anmeldeplattform im Internet können Jugendliche und Eltern sofort sehen, welche Termine frei sind und sich direkt in ihre Wunschveranstaltung einbuchen. In einigen Berufen hätten sich bereits so viele Jugendliche angemeldet, dass es keine freien Plätze mehr gibt, heißt es von der federführenden Agentur für Arbeit in Erfurt.

Insgesamt beteiligen sich in Mittelthüringen am diesjährigen „Tag der Berufe“ 155 Unternehmen. Die Teilnahme ist wie in den vergangenen Jahren auch kostenfrei.

Für die Betriebsbesichtigungen ist eine verbindliche Anmeldung im Internet unter www.tagderberufe.de bis zum 27. Februar erforderlich, dort findet man auch alle Informationen.