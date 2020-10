37. Ilmenauer Folk-Tage: Ausgelassene Stimmung im Herbstregen

Die 37. Ilmenauer Folk-Tage am Wochenende standen heuer und hoffentlich einmalig unter dem unglückseligen Stern namens Corona. Mit großem Aufwand und schlüssigen Hygienekonzepten organisierte die Ilmenauer Band „Feuertanz“, die zum Urgestein in der unverwüstlichen regionalen und überregionalen Folk-Szene gehört, ihr dreitägiges Event.

Im Schülerfreizeitzentrum am Großen Teich fand die Folk-Band, wie so manch andere in der Kultur aktiven Vereine und Einzelkünstler, ein neues Refugium. Das Zentrum jedoch bietet nur Platz für eine begrenzte Besucherzahl.

Weltmusik klingt in die Fußgängermeile hinein

Zu den Folk-Tagen und den zwei Veranstaltungen dort konnten daher nicht alle Besucher und gewünschten Akteure kommen. Im vergangenen Jahr bot die kleine Festhalle in Oberpörlitz mehr Möglichkeiten.

Folk-Musik bleibt im besten Sinne Straßenmusik, die ohne Tontechnik auskommt. Und als Straßenmusiker- Band produzierte sich am späten Freitagnachmittag „Feuertanz“. Im Herbstwetter mit feinem Nieselregen, der weder wegzusingen noch wegzuspielen war, fand die Band Unterschlupf unter dem schützenden Dach im Hauseingang des einstigen Schreibwaren-Traditionsgeschäftes „Peter“ nahe dem Apothekerbrunnen. Und so sang und klang die Weltmusik hinein in die Fußgängermeile und lockte, unter freiem Himmel durch Corona unbegrenzt, viel Publikum an.

„Wir singen in sechs Sprachen, wobei Französisch meine Sprache ist“, scherzte Knut Hübner, der das Musizieren nicht nur launig moderierte, sondern die Instrumente (Fagott und Bandonion) wechselte wie andere die Hemden.

Nicht nur in seinem gelben Folklore-Hemd outete sich Gernot Ecke als Bandleader. Auf allen Flöten spielend zu Gange und singend nicht zu überhören, gab er den Ton an. Dass die Musik zum Tanzen auf dem Pflaster animierte, war das Normalste der Welt.

Zuhörer gehen voll mit

Die Welt der Poesie und des Streitens um ein gerechteres, der Zukunft verpflichtetes Zusammenleben der Menschen auf dieser Erde brachte am Abend der Poet, Musiker und Liedermacher Heinz Ratz auf die Bühne des Schülerfreizeitzentrums und ins Publikum. Die Zuhörer gingen voll mit beim Musizieren, beim Hören der Liedtexte und beim Lesen weniger Gedichte aus eigener Feder. Gern wäre der Künstler mit einer siebenköpfigen Band gekommen. Corona verhinderte dies und zwang bereits einen Musiker aufzugeben. Er ging zurück in seinen Brotberuf des Pflegers, erzählte der Bandleader.

Bei seiner Rezitation seines Gedichtes „In jedem Gesicht“ war es ganz still im Saal und jedermann saugte die Dichterworte auf, weil sie so viel Wahrheit enthalten, aber auch Orientierung und Sicherheit im Urteilen geben: „Was man sagt, wählt man selbst. Man wählt selbst, wie man lebt. Wem man glaubt, wen man liebt, was man hasst und erstrebt – das geschieht nicht, das kann man gestalten…“, rezitierte Ratz und war dem Publikum geistig ganz nah.

Am Samstagnachmittag nach dem obligatorischen Spaziergang trat die Gruppe „Caravan“ auf. Auch diese Veranstaltung war wie die vom Vorabend ausverkauft und ein schönes Erlebnis für alle, die das Glück des Dabeiseins hatten.