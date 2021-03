40-Jähriger fährt berauscht mit E-Scooter durch Arnstadt

Berauschte Fahrer gingen der Polizei am Freitag in Arnstadt ins Netz.

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Arnstadt am Freitag hielt die Polizei gegen 8.30 Uhr in der Paulinzellaer Straße einen 40-jährigen E-Scooter-Fahrer an. Ein Drogenvortest zeigte bei dem Mann ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin an.

Gegen 11.30 Uhr hielten die Polizeibeamten am Freitag in der Ichtershäuser Straße zudem einen 25-jährigen Audi-Fahrer an, der ebenfalls mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Beide Fahrzeugführer wurden zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und durften ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen.