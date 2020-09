Möhrenbach. In Möhrenbach ging am Dienstag die Erweiterung der Tagesstätte für rund 2,6 Millionen Euro offiziell in Betrieb

Ein Gebäude ganz aus Holz, riesige Fenster mit Blick auf den Ort und die Natur, sowie eine liebevoll gestaltete Inneneinrichtung: Der am Dienstag eröffnete Anbau am Möhrenbacher Kindergarten „Purzelbaum“ ist in jeder Hinsicht ein Prototyp in Thüringen.