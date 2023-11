400 Bäume bei Waltershausen gepflanzt

Mitarbeitende der Contemporary Amperes Technology (CATL) haben zusammen mit den Baumpaten Thüringen mehrere Hundert Bäume an der Skihütte in Ruhla gepflanzt.

Arnstadt. Batteriehersteller Catl geht lokale Partnerschaften zum Aufforsten ein.

Seit 2021 engagiert sich die deutsche Tochter von Batteriehersteller CATL, die Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH (CATT), für die Aufforstung der Thüringer Wälder. Zusammen mit den Baumpaten Thüringen werden in diesem Jahr insgesamt 4.800 Bäume gepflanzt, heißt es von der Betriebsleitung.

Der Bestand wird durch die Pflanzaktion um 400 Bäume erhöht

Am 3. November setzten Mitarbeitende von CATL mit freiwilligen Helfern bei Waltershausen nahe der Ruhlaer Hütte weitere Eichensetzlinge in den Boden. Auf dem rund fünf Hektar großen Areal waren weite Teile des Fichtenbestandes von Borkenkäferbefall betroffen. Der Bestand wird durch die Pflanzaktion um 400 Bäume erhöht und soll zukünftig weniger anfällig für Schädlinge sein.

Als Zeichen des Engagements für eine grünere Zukunft und den Sitz des Unternehmens in Thüringen stellte CATL auf der IAA Mobility 2023 im September 1800 Eichensetzlinge aus. Diese Bäume wurden im Rahmen von CATLs lokalen Partnerschaften in den letzten Monaten im Thüringer Wald angepflanzt. Insgesamt werden durch die 4800 Baumpatenschaften rund 16.800 Tonnen CO2 in saubere Luft umgewandelt.

Die Thüringer Waldbestände haben mit den Folgen sich ändernder klimatischer Bedingungen zu kämpfen. Von 2021 auf 2022 erhöhten sich die Kahlflächen laut Landesforstanstalt um rund ein Drittel.