Pfarrer Thomas Kratzer, Kita-Leiterin Heike Blauwitz-Kröber sowie Stefan Große und Marita Leyh von der Stiftung Senfkorn (von links) schauen sich gemeinsam mit Raphael und Mia in der evangelischen Kindertagesstätte in Arnstadt den Baufortschritt für den Stall der Steckenpferde an.