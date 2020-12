45-Jähriger nach Brand in Arnstadt im Krankenhaus

Blick in das ausgebrannte Zimmer in der Arnsbergstraße.

Zum Brand eines Hauses in der Arnsbergstraße wurde die Arnstädter Feuerwehr am Freitag, 6.49 Uhr, gerufen. Vier Fahrzeuge mit zwölf Einsatzkräften konnten das Feuer schnell löschen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im Schlafzimmer einer Wohnung entstanden. Ein 45 Jahre alter Mann, der sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung aufhielt, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.