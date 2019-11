Ilmenau: 45 Kilogramm schwerer Junghund braucht erfahrene Hände

Aus persönlichen Gründen wurde der junge Rottweilerrüde Lucky im Tierheim Ilmenau abgegeben. Er ist dieses Jahr im März geboren und findet seinem Alter entsprechend die ganze Welt spannend. Jeder Duft wird intensiv beschnuppert und jeder Mensch wird mit strahlenden Augen begrüßt. Lucky wiegt mit seinen acht Monaten bereits 45 Kilogramm und hat dementsprechend viel Kraft.

Obwohl er lieb und sehr menschenbezogen ist, sucht er Besitzer die Erfahrung im Umgang mit großen Hunden haben. In Sachen Erziehung hat der schöne Rottweiler noch einiges aufzuholen, was aufgrund seiner Neugier und seinem offenen Wesen kein Problem ist. Er ist gechipt, entwurmt und geimpft. Lucky liebt Menschen und ist verträglich mit anderen Hunden.

Katzedame Gina Foto: Anne Kolmogorow

Seit dem 1. November ist die sanfte Fundkatze Gina im Tierheim Ilmenau. Sie wurde in einem abgemagerten Zustand gefunden und hat in den letzten Wochen im Tierheim wieder an Kraft und Energie gewonnen.

Sie sucht stets die Nähe zu den Menschen, um sich ausgiebig streicheln zu lassen und hat ein sehr sensibles Wesen. Sie kennt den Freigang, kann aber auch in Wohnungshaltung gehalten werden, wenn sie dabei nicht den ganzen Tag alleine Zuhause gelassen wird.

Die zarte Gina ist geschätzt vier Jahre alt und ist gechipt sowie kastriert. Außerdem wurde sie entwurmt, gegen Parasiten behandelt und hat die Erstimpfung erhalten. Ende November erfolgt die nächste Impfung und danach ist die Katzendame bereit in ein neues Zuhause zu ziehen.