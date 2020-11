50 Fotos aus 50 Jahren Kinderbetreuung

50 Jahre Kita Käferland in Arnstadt - hier Elke Warcecha und Ulrike Sperschneider (re.) zeigen Fotos die in der nächsten Woche in einer Ausstellung zu sehen sind

In dieser Woche wurde vor 50 Jahren die Kinderkombi 1 in Arnstadt in der Johannes-König-Straße seiner Bestimmung übergeben. Die Jüngeren kennen diese Einrichtung nur noch unter den heutigen Namen: Integrative Kindertagesstätte „Käferland“ in der Käfernburger Straße. Da waren sich alle einig, Erzieher, Eltern, Geschäftsführung und natürlich die Kinder: Einen 50. Geburtstag sollte man schon etwas größer feiern. Aber leider musste diese geplante Geburtstagsfeier durch die Pandemie größtenteils abgesagt werden.