50 Hühner in der Innenstadt

Was würde passieren, wenn ich jeden Morgen mal 50 Hühner durch die Arnstädter Fußgängerzone jagen würden. Klar: Ich hätte die Tierschützer am Hals. Allerdings: Die Hennen fänden genug zum drauf rum picken. Mal abgesehen von den Zigarettenkippen und leeren Bierflaschen auch jede Menge Pizzareste mit oder ohne Verpackung, halbe Brötchen mit oder ohne Salami oder chinesische Nudeln, wahlweise mit oder ohne Hühnchen, den asiatisch gebratenen. Und Dönerreste und Tüten mit Hackepeter drin und –zigmal durchgekauten Kaugummi und und und … Alles gefunden am Donnerstagmorgen auf gut 100 Metern vom Bustreff bis zum Hopfenbrunnen.