50-Jähriger schlägt auf junge Männer ein – Gruppe bepöbelt Passanten und nötigt Frau

Arnstadt. Durch Schläge sind in Arnstadt zwei junge Männer verletzt worden. Der Täter kassierte gleich mehrere Anzeigen. Eine Gruppe sorgte zudem auf einer Straße für Ärger.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung wurden die Polizei am Samstagabend gegen 20.30 Uhr nach Arnstadt in die Marktstraße gerufen. Dort hatte ein 50 Jahre alter polizeibekannter und alkoholisierter Straftäter zuvor auf dem dortigen Spielplatz einen 17-jährigen Serben und einen 20-jährigen Bulgaren zunächst beleidigt, anschließend auf beide eingeschlagen und sie „Nigger“ beschimpft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Auch danach habe der Täter keine Ruhe gegeben, sondern stattdessen den Notruf der Polizei gewählt und diese beleidigt.

Die beiden jungen Männer wurden durch die Schläge leicht verletzt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrunkene bepöbeln Passanten auf Straße – Zeugen und Glatzkopf gesucht

Am Samstagmorgen um 5.45 Uhr wurde eine 57-jährige Autofahrerin von einer Personengruppe genötigt, während sie die Erfurter Straße in Arnstadt befuhr, anzuhalten. Die zumeist betrunkenen Personen sollen dabei auf der Straße umhergerannt sein und verschiedene Passanten angepöbelt haben. Dabei sei insbesondere ein etwa 30 Jahre alter Mann mit Glatzkopf sowie einem roten Schal oder Tuch aufgefallen.

Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

