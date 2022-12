60.000 Euro Schaden: Feuer im Einfamilienhaus

Osthausen-Wülfershausen. In Osthausen-Wülfershausen hat es am Dienstagabend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Am Dienstagabend kam es in einem Einfamilienhaus in der Schulstraße in Osthausen-Wülfershausen gegen 21 Uhr zu einem Brand. Laut Angaben der Polizei entstand im Gebäudeinneren ein Schwelbrand, der sich rasch ausbreitete.

Die eingesetzten Wehren konnten das Feuer in den frühen Morgenstunden vollständig löschen. Die vier Bewohner konnten das Haus eigenständig und unverletzt verlassen. Am Gebäude wird der Schaden auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.