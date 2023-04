61-Jährige nach Sturz mit Fahrrad in Arnstadt schwer verletzt

Arnstadt. Bei einem Unfall in Arnstadt wurde eine Radfahrerin schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Arnstadt wurde am Montag eine 61-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei die Frau an der Hohen Bleiche mit ihrem Fahrrad vermutlich gegen einen Stein gefahren, der auf der Straße lag, und stürzte. Bei dem Sturz habe sie sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Die Frau kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei habe sie keinen Helm getragen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

