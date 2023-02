70 Jahre bespielt Mämpel die Orgeln

Plaue. Oswald Mämpel aus Plaue sieht sich als Gottes Bodenpersonal. „Wenn er will, dass ich spiele, dann schenkt er mir auch die Kraft dazu.“

Mit einem Festgottesdienst wird am Sonntag, dem 19. Februar, um 10 Uhr in der Kirche „Zu den lieben Frauen“ in Plaue das 70-jährige Dienstjubiläum von Organist Oswald Mämpel begangen. Mämpel wurde 1928 geboren, erlernte Tischler und übernahm den Betrieb seines Vaters. Lesepult, Teile des Altars und das Kirchengestühl stammen aus seiner Werkstatt. 1986 erneuerte seine Werkstatt an der Orgel das Gehäuse.

Ab 1953 bespielte er die Orgeln in Plaue und Kleinbreitenbach. Zuvor hatte er Klavierunterricht und Orgelausbildung an der Bach-Orgel. Bei Gottesdiensten, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen wurde sein Improvisationstalent bekannt. 40 Jahre leitete er den Männerchor Plaue, 35 Jahre den Volkschor Arnstadt.