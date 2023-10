73 Schilder von nummerierten Bäumen im Schlosspark Gehren verschwinden

Ilmenau. Die Kontrolle des Baumbestandes im Schlosspark Gehren durch einen Sachverständigen ergab Baumpflege- und Sicherungsmaßnahmen in Höhe von 90 000 Euro

Der Haupt- und Finanzausschuss des Ilmenauer Stadtrates hat in seiner jüngsten Sitzung einer außerplanmäßigen Ausgabe zugestimmt: Man will in die Rücklage greifen und 40 000 Euro für Baumpflege in Gehren ausgeben.

Im Zuge der Revitalisierung des Schlossparks in Gehren wurde vor Ort eine umfassende Aufnahme des Baumbestandes vorgenommen. Die Aktion läuft bereits seit mehreren Monaten, nach Aussage von Ilmenaus Sport- und Betriebsamtsleiter Lars Strelow wurden bisher 860 Bäume „erstaufgenommen“ - in ein entsprechendes Baumkataster. Die Bäume wurden registriert, bewertet und untersucht. Im Ergebnis müsse man an 260 Bäumen Maßnahmen vornehmen, erklärte Strelow weiter. Dabei gehe es um Fällungen, Vor- und Rückschnitte, Kronensicherungen und Ähnliches. „Das erzeugt einen geschätzten Gesamtaufwand von 90 000 Euro“, erklärte der Amtsleiter.

Kein erklärbarer Grundfür Diebstahl

Die Maßnahme sei dringend und müsse bis Jahresende abgeschlossen sein. Über das vorhandene Förderprogramm „klimagerechte Revitalisierung Schlosspark Gehren“ ist es aber nur möglich, Baumpflegemaßnahmen in Höhe von 50 000 Euro umzusetzen. Die fehlende Summe in Höhe von 40 000 Euro sollte ursprünglich aus der Haushaltsstelle Baumsanierung im städtischen Verwaltungshaushalt genommen werden. Die verfügbaren Gelder in dieser Haushaltsstelle wurden in 2023 aber bereits ausgeschöpft, heißt es in der Beschlussvorlage im Ausschuss. Da keine andere Deckungsquelle benannt werden konnte, wird das Geld aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

Was interessant ist: Bei der Bestandsaufnahme hatten die Bäume kleine nummerierte Plastik-Schildchen erhalten, diese wurden an die Stämme angeschraubt. „In einem sehr kurzen Zeitraum sind aber 73 Baumnummern wieder verschwunden“, sagte Strelow. „Wir verwenden aber keine Schilder aus Gold, Silber oder Platin“, fügte er halb im Scherz hinzu, um darauf hinzuweisen, dass man sich keinen erklärbaren Grund für den Diebstahl der Schilder vorstellen könne: „Vielleicht geht es bei den heutigen Baumarktpreisen ja auch um die Schrauben.“

Oberbürgermeister Daniel Schultheiß zeigte sich im Übrigen überrascht von der Größe des Baumbestandes: Er hätte darauf gewettet, dass bei einer Umfrage zur Anzahl der Bäume sich die wenigsten in diese Zielgröße von fast 1000 Bäumen verirrt hätten: „Das ist schon eine Hausnummer. Daraus resultiert natürlich auch mehr Pflegeaufwand.“ Die Stadträte im Hauptausschuss stimmten der überplanmäßigen Ausgabe von 40 000 Euro zu.