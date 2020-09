75.000 Euro für mobile Anlaufstelle

Der Amtsleiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes Sebastian Arnold, Landrätin Petra Enders und Daniel Schulz von der Feuerwehr Arnstadt (von linksl) bei der Übergabe eines Zuwendungsbescheides in Höhe von 75.000 Euro.

Der Abrollbehälter für die Arnstädter Einsatzleitung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Denn sowohl der Landkreis als auch die Stadt geben jeweils 75.000 Euro für die mobile Anlaufstelle. Den Löwenanteil von 150.000 Euro trägt das Land – die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000 Euro. „Ich bin froh, dass hier Stadt, Land und Landkreis an einem Strang ziehen. Uns allen ist die Sicherheit am Erfurter Kreuz wichtig. In vielen Unternehmen wird mit speziellen und unterschiedlichen Gefahrenstoffen gearbeitet. Dafür müssen die örtlichen Feuerwehren entsprechend ausgestattet werden“, sagt Landrätin Petra Enders (parteilos).