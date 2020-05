Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

8. Mai 1945: Tag zum Gedenken, Mahnen und Freuen in Arnstadt

Mit Corona-bedingt kleiner als geplant ausgefallenen Gedenkfeiern wurde am Samstag im Ilm-Kreis an den 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus gedacht. Auch in Arnstadt hatte Die Linke zu einer kleinen Gedenkfeier am Ehrenmal für die gefallenen Sowjetsoldaten auf dem Friedhof geladen. Steffen Dittes, stellvertretender Landesvorsitzender seiner Partei, schlug in seiner Rede den Bogen von 1945 zur Gegenwart.

Die letzten Wochen, das Ringen um Grundrechte wie Versammlungsfreiheit in Zeiten der Corona-Pandemie habe seiner Generation noch einmal bewusst gemacht, dass Grundrechte heute in Deutschland zwar eine Selbstverständlichkeit aber auch immer wieder Gegenstand politischer und gesellschaftlicher Debatten seien. „Wir müssen uns die Frage stellen, was wäre denn gewesen, wenn es diesen 8. Mai 1945 nie gegeben hätte? In welchen Freiheiten würden wir leben? Wie hätte sich die Demokratie entwickelt? In welcher anderen Staatsform würden wir womöglich leben?“, fragte Dittes.

Vieles, was „wir heute als selbstverständlich erachten, ist erst möglich geworden, durch diesen 8. Mai 1945.“ Deshalb sei dieser Tag für ihn auch einer „der mit sehr viel Freude verbunden ist“ und nicht nur das Gedenkens und der Dankbarkeit. Der Krieg sei „der ultimative Angriff auf das Grundrecht auf Leben“, mahnte Steffen Dittes weiter. „Wenn wir das Recht auf Leben schützen wollen, dann müssen wir auch diesen eine Zukunft geben, die auf Grund der Situation in ihrer Heimat auf den Weg machen, eine Zuflucht zu finden.“ Es sei eine „unerträgliche Situation, dass der Friedensnobelpreisträger Europäische Union“ den Flüchtlingen in Griechenland keine Hilfe zuteilwerden ließe.

Steffen Dittes sprach sich dafür aus, den 8. Mai dauerhaft zum Feiertag in Deutschland zu machen. „Es fehlt mir die bundesweite staatliche Anerkennung dieses Tages, wie sie in anderen Ländern selbstverständlich ist“, kritisierte der Abgeordnete. Man müsse im Kopf behalten, dass der 8. Mai 1945 zwar das Ende des Faschismus in Europa aber nicht auf der Welt war. „Der Schoß ist fruchtbar noch“, mahnte Dittes mit Blick auf „die schrecklichen Morde von Hanau und Halle.“ Rassistisches, antisemitisches und faschistisches Gedankengut erfahre „eine erschreckende Renaissance“.