81 neue Bäume für Arnstadt

Am im Mai 2022 fertiggestellten Radweg Schwarzer Weg werden in den nächsten Wochen Bäume gepflanzt.

Arnstadt. Vorbereitende Arbeiten für das Pflanzen von 81 Bäumen in Arnstadt haben begonnen.

In Arnstadt werden in den nächsten Wochen 81 Bäume gepflanzt. Die Pflanzungen erfolgen im Straßenbegleitgrün, an der Gerapromenade und am Radweg „Schwarzer Weg“. Dabei handelt es sich um Ausgleichs- und Lückenbepflanzungen.

Helen Lehmann von der Abteilung Grün, Friedhöfe und Forst erklärte dazu: „Wir haben die Bäume genau für die jeweiligen Standortbedingungen ausgewählt. Dabei wurden die Wuchshöhe, die Optik und die Insektenfreundlichkeit beachtet. Ebenso die Klimatauglichkeit. Die vielen verschiedenen Baumarten garantieren uns eine breite Vielfalt.“ Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits Mitte Februar begonnen. Dazu gehört das Roden alter Baumstümpfe ebenso wie das Ausheben der Pflanzgruben.

Am 22. Februar werden die Bäume geliefert. Das Pflanzen soll spätestens im Mai abgeschlossen sein. Der Pflanzauftrag, den die Landschaftsbau Erfurt Simonsen GmbH & Ko KG umsetzt, hat einen Gesamtumfang von knapp 179.000 Euro. Helen Lehmann kündigte an, dass Am Schwarzen Weg unter den neuen Bäumen eine Blühwiese angelegt werden soll. An der Gerapromenade, vom Dammweg bis zum Bierweg wird die Straßenbeleuchtung erneuert.