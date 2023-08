82-Jähriger durchbricht mit seinem Fahrzeug in Arnstadt Holzlattenzaun und stößt gegen Treppeneingang

Arnstadt. Ein 82-Jähriger verliert in Arnstadt die Kontrolle über seinen BMW. Nachdem er einen Holzlattenzaun durchbrach, krachte er unter anderem gegen einen Treppeneingang.

Am Sonntag Nachmittag verlor ein 82-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen BMW in der Richard-Wagner-Straße, als er in die Straße "Am Kesselbrunn" einbiegen wollte. Wie die Polizei mitteilte, durchbrach er einen Holzlattenzaun, überfuhr eine niedrige Mauer und stieß gegen ein Metallgeländer und einen Treppeneingang. Das Fahrzeug habe sich verkeilt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden am BMW und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Personen verletzten sich nicht.

