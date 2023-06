83-Jährige im Ilm-Kreis um 40.000 Euro betrogen

Geraberg. Im Ilm-Kreis wurde eine Rentnerin Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Die Polizei beschreibt, wie perfide die Betrüger dabei vorgehen.

In Geraberg im Ilm-Kreis wurde eine 83-Jährige am Mittwoch Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurde ihr vorgetäuscht, dass eine Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro gezahlt werden müsse.

Das Telefonat habe mehrere Stunden gedauert und eine bislang unbekannte weibliche Person habe gegen 15 Uhr das Bargeld übernommen. Die "Abholerin" wird wie folgt beschrieben: circa 20-25 Jahre alt, 155-160 cm groß, untersetzte Statur, dunkle Haare sowie dunkle Bekleidung mit grünem Muster. Sie trug eine weiße Schutzmaske. Zeugen, die die Unbekannte im Bereich Geraberg wahrgenommen haben und Angaben zur Person oder ihren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0145888/2023) in Verbindung zu setzen.

Auffällig in diesen Fällen sei, dass Betrüger häufig versuchen, ihre potentiellen Opfer möglichst lange in ein Telefongespräch zu verwickeln und massiven Druck ausüben. Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei, Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin: geben Sie keine persönlichen Daten von sich Preis, lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen, beenden Sie solche Anrufe umgehend und wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle.

Weitergehende Informationen zu diesem Thema findet man unter: https://polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landepolizeiinspektion Gotha unter der Rufnummer 03621-781504.

