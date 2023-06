86-Jähriger aus Langewiesen vermisst

Langewiesen. In Langewiesen sucht die Polizei nach einem 86-Jährigen. Der Rentner sei im Schlafanzug und Barfuß unterwegs.

Seit Sonntagabend wird der 86-jährige Siegfried Helmut Hielscher aus Langewiesen vermisst. Wie die Polizei am Montag informierte, wurde der 86-Jährige letztmalig gegen 22.15 Uhr in den Räumlichkeiten einer Unterkunft für Betreutes Wohnen in Langewiesen, Obermühle gesehen. Der Vermisste sei auf Medikamente angewiesen.

Der 86-Jährige sei von kräftiger Statur und habe eine Glatze. Er werde als dement, jedoch gut zu Fuß, beschrieben Der Vermisste trägt einen Schlafanzug und sei barfuß unterwegs. Ein Bild des Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht.

Die ersten Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers und eines Fährtenhundes, blieben erfolglos. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle oder die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei gern entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.