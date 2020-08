94-Jähriger in Gräfinau-Angstedt über seine Lehrerlaufbahn

„Wie kommst Du den dazu? -- Ich muss immer Rechenschaft ablegen“, sagt Herbert Aschenbach. Der 94-jährige ehemalige Lehrer wird immer wieder auf sein hohes Alter angesprochen. So geschieht es auch Dienstagabend in der Alten Schule in Gräfinau-Angstedt. Dort erinnert sich der rüstige Rentner an den Beginn seiner Lehrerlaufbahn. „Auch wenn ich ab 1950 nur ein Jahr an der Schule war, wird sie mir immer im Gedächtnis bleiben“, sagt Aschenbach, der heute in Langewiesen wohnt.

Er unterrichtete damals eine dritte Klasse und kann sich noch an die ein oder andere Begebenheit erinnert. So ging es in Heimatkunde um die alten Germanen und Ausgrabungen, wo Reste unserer Vorfahren gefunden worden. „Eine Woche später präsentierten zwei Jungs mir stolz einen alten Germanen.“ Sie hatten einen Schädel aus einem alten Grab vom Friedhof ausgegraben. „Ich sagte, macht Euch sofort zurück und vergrabt den Germanen wieder, wo ihr ihn ausgebuddelt habt.“

Damals fuhr der Junglehrer bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad jeden Tag von Langewiesen in die Schule nach Gräfinau-Angstedt. Auch Klassenfahrten waren nicht so komfortabel wie heute. Aschenbach erinnert an Übernachtungen im Stroh und lange Fußmärsche. „Da würden die Kinder heute streiken“, sagt Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz (parteilos). Sie, Vertreter von Vereinen und einige Ortsteilräte sowie interessierte Einwohner hören gespannt zu, was der ehemalige Lehrer zu erzählen hat.

Die Alte Schule sieht heute nicht mehr so aus, wie sie Herbert Aschenbach noch kennt. Im Erdgeschoss befindet sich in vier Räumen die Heimatstube. Sie erinnert mit originalen Ausstellungsstücken, Fotos und Dokumenten an die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts.

Das Obergeschoss ist entkernt und bietet Platz für ein historisches Klassenzimmer. Den Vorstellungen nach könnten die Grund- und Regelschüler hier teilweise auch ihren Geschichtsunterrichts absolvieren. Aschenbach sagt zu, falls das gelinge, würde er auch eine Mathestunde halten.

Derzeit ist die Zukunft der Alten Schule offen. Nach Vorstellungen aus dem Ilmenauer Rathaus könnte die Heimatstube ins ehemalige Rathaus von Gräfinau-Angstedt ziehen. Das sehen Einwohner und Ortsteilrat anders. „Das Gebäude ansich ist schon ein Museum“, sagt Ortschronistin Kerstin Remdt. Sie ergänzt: „Wir müssen unsere Geschichte bewahren und pflegen, wir wären sonst ein Ort ohne Geschichte. Irgendein Vorort von Ilmenau.“ Die Alte Schule habe einen hohen ideellen Wert für Gräfinau-Angstedt, sie könne nicht umziehen, sagt die Ortsteilbürgermeisterin.

Herbert Aschenbach wurde gebeten, sein Rezept zu verraten, weshalb er mit 94 noch so rüstig ist. „Es ist wohl Veranlagung, meine Mutter ist 97 geworden.“ Außerdem bewege er sich viel und gehe seit 30 Jahren regelmäßig in die Sauna.