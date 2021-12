A71 bei Arnstadt voll gesperrt

Arnstadt. Ein Auto soll sich mehrfach überschlagen haben.

Am Donnerstagnachmittag kam es zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Schweinfurt der A 71 bei Arnstadt. Bei einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Arnstadt-Nord und Arnstadt-Süd gegen 14.30 Uhr befanden laut Polizei sich noch zwei Personen in dem verunglückten Pkw.

Das Fahrzeug stand auf der Richtungsfahrbahn, nachdem es sich mehrfach überschlagen haben soll. Die Richtungsfahrbahn Schweinfurt wurde voll gesperrt. Zu Unfallhergang und Schwere der Verletzungen laufen laut Polizei derzeit die Ermittlungen.

