Ilm-Kreis Kleinere Änderungen bei der IOV Omnibusverkehr Ilmenau werden über Ergänzungsblatt zum bestehenden Fahrplan veröffentlicht.

Der europaweite Fahrplanwechsel am Sonntag, 10. Dezember, wirkt sich auch auf den Ilm-Kreis und die dort im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) tätigen Unternehmen aus: Im Rahmen dieses traditionellen Fahrplanwechsels am zweiten Sonntag im Dezember veröffentlichen die Verkehrsunternehmen Erfurter Bahn GmbH und Süd Thüringen Bahn GmbH neue gedruckte Fahrplanhefte. Bei der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau, Hauptauftragnehmer des Linienbusverkehrs im Ilm-Kreis, erfolgten kleinere Fahrplananpassungen, die in einem Ergänzungsblatt zum bestehende Fahrplanheft zusammengefasst sind, informiert Bus und Bahn Thüringen.

Bus und Bahn Thüringen ist ein eingetragener Verein, in dem 16 Bus- und Bahnunternehmen sowie Institutionen als Mitglieder organisiert sind. Diese Zusammenarbeit sei in Deutschland einmalig, so Bus und Bahn Thüringen. Gegenüber den Fahrgästen tritt der Verein als Herausgeber von Bus- und Bahn-Fahrplänen, für Fahrgastinformationen und Fahrplanauskünfte in Erscheinung.

Für seine Mitglieder ist der Verein ein Dienstleister tätig. Es werden gemeinschaftlich verschiedene Aufgaben gebündelt. Dies sind zum Beispiel die Fahrplanerstellung, die Fahrplanauskunft oder ein gemeinsames Internetportal. „Wir haben im Jahr 2023 über 63.000 Fahrplanhefte und -flyer für Thüringen erstellt. Unser Verein stemmte insgesamt 17 Einzelprojekte für zehn Verkehrsunternehmen“, teilt Tilman Wagenknecht, Geschäftsführer von Bus und Bahn Thüringen, mit.

Die neuen Fahrplanhefte sind ab sofort vor Ort erhältlich sowie online verfügbar. Trotz vieler digitaler Angebote sind gedruckte Fahrplanmedien weiterhin ein wichtiger Baustein bei der Information der Kunden, so Wagenknecht.

Eine Übersicht aller gültigen Fahrpläne steht im Internet unter: www.bus-bahn-thueringen.de/fahrplaene/liste_fahrplaene/