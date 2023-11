Am Lokschuppen werden neue Leitungen verlegt – unter Vollsperrung.

Ab Mittwoch Vollsperrung am Arnstädter Lokschuppen

Arnstadt. Bis Jahresende müssen Verkehrsteilnehmer mit Staus auf der Umleitungsstrecke rechnen:

Insbesondere während des Berufsverkehrs wird derzeit die Geduld der Autofahrer in Arnstadt auf eine harte Probe gestellt. Da am Lokschuppen neue Leitungen verlegt werden, ist ein Abbiegen vom Industriegebiet in Richtung Riesenlöffel nicht möglich.

Am Mittwoch, dem 8. November, beginnt der nächste Bauabschnitt, kündigte jetzt eine Sprecherin der Stadtwerke Netz an, in deren Auftrag die Bauarbeiten durchgeführt werden.

Für Karftfahrerinnen und Kraftfahrer geht das mit weiteren Einschränkungen einher. Denn bislang kam man von Riesenlöffel und Rehestädter Weg noch ins Industriegebiet. Ab Mittwoch aber wird die Straße Zum Lokschuppen von der Thöreyer Straße bis zum Rehestädter Weg voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelungen Am Riesenlöffel und Rehestädter Weg entfallen. Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Jahresende.

Ärgerlich für die Verkehrsteilnehmer: Alle Umleitungen führen auf die Ichtershäuser Straße, dort bilden sich in den Stoßzeiten an den Kreiseln lange Staus, die nicht umgangen werden können. Insofern hilft nur, Geduld zu bewahren und auf einen späten Wintereinbruch zu hoffen, damit die Arbeiten zügig beendet werden können.