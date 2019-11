Ilm-Kreis Ilm-KreisDer Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis (AIK) bleibt am Mittwoch, dem 13.November, aus technischen Gründen geschlossen. An diesem Tag sind die Mitarbeiter telefonisch und persönlich nicht erreichbar. Die Barkasse des AIK für ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abfallbetrieb geschlossen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis (AIK) bleibt am Mittwoch, dem 13.November, aus technischen Gründen geschlossen. An diesem Tag sind die Mitarbeiter telefonisch und persönlich nicht erreichbar. Die Barkasse des AIK für Einzahlungen und den Kauf von Abfallsäcken ist ebenfalls geschlossen, so heißt es in einer Mitteilung des AIK. Die Bürger im Kreis werden um ihr Verständnis gebeten.