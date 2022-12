Abfallbroschüre geht an alle Haushalte

Ilm-Kreis. Wann und wo im kommenden Jahr welcher Müll abtransportiert ist, das steht im neun Leitfaden der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis.

Begonnen hat jetzt das Verteilen von 59.000 Exemplare der Broschüre „Leitfaden der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis 2023“ an alle Haushalte und Gewerbetreibende im Ilm-Kreis. Darauf machte jetzt Ines Henneberg vom Abfallwirtschaftsbetrieb aufmerksam.

Falls die Broschüre bis zum 27. Dezember nicht eingetroffen ist, kann sie unter Telefon: 03628/ 738921 erneut angefordert werden. Die Broschüre erscheint wie gewohnt im praktischen A5-Format mit zahlreichen Hinweisen zur Abfallentsorgung sowie Erläuterungen zu der Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung. Die Gebührensätze sowie Erläuterungen des Identsystems sind auf den ersten Seiten zu finden. Weiterhin sind zahlreiche Informationen über die öffentliche Abfallentsorgung enthalten. Am Ende der Broschüre sind wie gewohnt alle Abfallentsorgungstermine 2023 für jede Stadt beziehungsweise Gemeinde aufgeführt.

Sämtliche Termine, aber auch Änderungen in den Tourenplänen sind zudem auf der Internetseite www.aik.ilm-kreis.de sowie in der Abfall-App des Ilm-Kreises abrufbar. Diese erfreut sich steigender Beliebtheit. Mehr als 12.000 Anwenderinnen und Anwender nutzen bereits die App und werden per Nachricht über die aktuellen Abfuhrtermine informiert.