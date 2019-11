Alkersleben. Die Flugsaison auf dem Flugplatz Alkersleben-Arnstadt läuft – natürlich immer in Abhängigkeit vom Wetter – das ganze Jahr über. Aber ihren offiziellen Jahresabschluss begehen die Fliegerfreunde immer mit dem sogenannten Abfliegen Mitte Dezember, die neue Flugsaison wird dann mit dem Neujahrsfliegen am 1. Januar eröffnet.

Die Mitglieder des Aero-Clubs-Arnstadt (ACA) treffen sich immer am ersten Freitag des jeweiligen Monats vom Frühjahr bis Oktober im Vereins-Sitz auf dem Flugplatz Arnstadt-Alkersleben. Ab November und über die Wintermonate finden diese Treffen und die Jahreshauptversammlung traditionell im Arnstädter „Waffelstübchen“ statt. Bei diesen monatlichen Freitagstreffen werden durch den Clubvorstand organisatorische Dinge, Weiterbildungs- und andere Veranstaltungstermine besprochen, dort werden die Fliegerfreunde auch durch das Technik-Team und die Fluglehrer über den Ausbildungsstand und Erfolge der Flugschüler auf den neusten Stand gebracht. Der Vorstand informiert die Fliegerfreunde über anstehende Probleme oder über die anstehenden Veranstaltungs- und Weiterbildungstermine. So werden auch notwendige Weiterbildungsveranstaltungen absolviert

Besonders hart getroffen hat den Aero-Club „emotional und natürlich auch mit einer enormen finanziellen Belastung der Verlust mit Totalschaden eines der zwei Ultra-Leicht-Flugzeuge durch einen Flugunfall in diesem Sommer“, so Eckerhard Dierbach. „Es war ein großes Glück, dass hier kein Menschenleben zu beklagen war, aber das Vereinsleben und die Flugschule wurde dadurch doch erheblich beeinflusst“, so Dierbach. Anfang Juli war das gerade erst generalüberholte Ultra-Leicht-Flugzeug kurz nach dem Start abgestürzt (wir berichteten). Noch gibt es zwar keinen offiziellen Unfallbericht, aber die Alkerslebener Flieger gehen nach Dierbachs Worten von einer Kombination aus technischem und menschlichem Versagen als Unfallursache aus.

Natürlich waren durch diesen Flugunfall auch die Veranstaltung des ACA beeinträchtigt, es gab zwar keine „Verurteilung“ des Piloten, der Unfall wurde aber auch „sehr sachlich thematisiert, diskutiert und gründlich analysiert.“ Dierbach betonte, dass man in den vergangenen fast 30 Jahren und bis heute über 70.000 Starts und Landungen absolviert und pro Jahr rund 25.000 Streckenkilometer geflogen habe – und das alles ohne besondere Vorkommnisse. „Die Fliegerkameraden wissen aber auch: Sicherheit hat höchste Priorität, „die Wahrscheinlichkeit in einer anderen Sportart und/oder mit dem Auto in einen Unfall verwickelt zu sein ist um ein vielfaches höher als beim Fliegen“, sagt er.