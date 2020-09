Neben dem alten Deponiekörper (links) ist seit 1993 die zweite Einlagerungsstätte in Betrieb, die noch Kapazitäten für maximal 15 Jahre hat.

Ilm-Kreis. In Rehestädt sollen auch künftig nur die Abfälle von Mitgliedern des Zweckverbands eingelagert werden.

Absage an Aufnahme von Müll aus Erfurt auf Deponie des Ilm-Kreises

Eine klare Absage an die Aufnahme von Müll aus der Region Erfurt auf der Deponie in Rehestädt erteilten am Sonnabend Landrätin Petra Enders (Die Linke) und Volker Bauer, Geschäftsleiter des Zweckverbands Restabfallbehandlung Mittelthüringen (ZRM). Von den 810.000 Kubikmetern Volumen sind auf der Anlage im Norden des Kreises bereits 510.000 Kubikmeter belegt. Die verbleibenden Kapazitäten, die noch für 10 bis 15 Jahre reichen werden, seien den Müllmengen der im Zweckverband organisierten Landkreise Sömmerda und Ilm-Kreis vorbehalten, erklärte Enders.