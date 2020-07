Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abstimmen für Mandy Melody

Die Konkurrenz ist groß: 36 Bands und Einzelkünstler bewerben sich in diesem Jahr um den Thüringen Grammy. In dieser Woche begann die erste Wertungsrunde: Fans können per SMS oder Whatsapp für ihre Favoriten stimmen. Möglich ist das bis zum 23. August. Dann steht fest, welche fünf Bewerber ins Finale einziehen. Am 24. Oktober treten die Finalisten dann in der Alten Parteischule in Erfurt auf. Mandy Melody aus Arnstadt (im Foto) geht mit „Zeit ist Gold“ ins Rennen, DL Wess aus Ilmenau mit einer Hip-Hop-Nummer. Wer abstimmen will, kann eine Nachricht an 0152/23851081 schicken mit dem Künstlernamen. Jeder Teilnehmer kann nur einmal voten.