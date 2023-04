Abtauchen für Ostereier in Ilmenau

Ilmenau. Baden und Ostereier suchen, das ist in der Ilmenauer Schwimmhalle möglich.

Den Badespaß mit der Suche nach Ostereiern verbinden, das können Kinder am 10. April in der Ilmenauer Schwimmhalle. Das Team des Bäderbetriebs lädt zum Ostereiertauchen ein. Von 10 bis 11 Uhr und dann wieder zwischen 15 und 16 Uhr können die Mädchen und Jungen die Eier aus den Becken fischen. Den Gästen wird empfohlen, vor ihrem Besuch einen Blick auf die Ampel der Internetseite www.ilmenau.de/schwimmhalle zu werfen, die Auskunft darüber gibt, wie viele freie Kapazitäten im Bad vorhanden sind.

Mit Beginn der Osterferien wurden zudem die Öffnungszeiten verändert: Bis zum 16. April ist die Schwimmhalle täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen Wartungsarbeiten an der Fernwärmeleitung kommt es am 5. April zu einer Einschränkung im Badebetrieb. An diesem Tag können die Duschen nicht durchgehend mit warmem Wasser betrieben werden. Zwar verfügt die Schwimmhalle über Warmwasserreserven von 2000 Litern, allerdings kann dieser Vorrat in den Nachmittagsstunden erschöpft sein. Auf die Wassertemperatur in den Becken hat die Wartung keine Auswirkungen. Der Eintritt in die Schwimmhalle kostet für Erwachsene vier Euro für zwei Stunden, Ermäßigungen gibt es für Kinder, Schüler, Rentner, Arbeitslose, Schwerbeschädigte, Inhaber eines Sozialpasses und Familien.