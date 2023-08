Stolz präsentiert Daniela Dreuth die Neuzugänge in ihrer Hopfenberg-Kinderbibliothek in Marlishausen. In den beiden Schränken lagern Comics, aber auch Sachbücher zu Umwelt oder Chemie. Die farbenfrohen Verzierungen entstanden aus Servierten, die mit einer speziellen Technik auf den Schränken angebracht wurden.