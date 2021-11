Adventsbasar in der Grundschule Osthausen

Osthausen-Wülfershausen. Die Grundschule „Astrid Lindgren“ in Osthausen lädt ab diesen Dienstag zum Adventsmarkt mit selbst gemachtem Weihnachtsschmuck ein.

Auch in diesem Jahr bieten die Schüler der Grundschule „Astrid Lindgren“ in Osthausen selbst gemachten Weihnachtsschmuck bei einem Adventsmarkt an. Das teilt Schulleiterin Sandra Linß mit. Ab Dienstag, 23. November, können während der Schulöffnungszeiten von 7.15 bis 15.30 Uhr an Ständen vor dem Schuleingangstor gegen einen kleinen Obolus unter anderem Adventsgestecke, Lichtergläser, Fensterketten, Vogelfutter- und Baumanhänger erworben werden.