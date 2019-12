Ichtershäuser Kirchenchor tritt am Sonntag auch in Eischleben auf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventskonzert mit „ad libitum“

Gut besucht war das Adventskonzert des Kirchenchors „ad libitum“ in der Klosterkirche Ichtershausen. Geboten wurden besinnliche Weisen aus verschiedenen Epochen und Ländern, Orgel- und Klaviermusik durch Familie Rink und Duette. Auch Kurzgeschichten und Gedichte fehlten nicht – ebenso wie Glühwein und Stärkungen. Am Sonntag, dem 22. Dezember, tritt der Chor erneut auf. Diesmal ab 17 Uhr in der Kirche in Eischleben im Rahmen des lebendigen Adventskalenders, der allabendlich die Einheimischen anlockt.