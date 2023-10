Das Konzept vom Projekt „Agathe“ wird in Ilmenau vorgestellt.

Älterwerden in Gemeinschaft

Ilm-Kreis. Die Konzeption „Agathe“ dreht sich um Hilfsangebote für viele Alltagsprobleme von Senioren im Ilm-Kreis.

Der Thüringerwald Verein Ilmenau lädt am kommenden Dienstag, den 17. Oktober, zum Waldnachmittag um 16 Uhr in den Veranstaltungsraum der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau in Ilmenau ein.

Christiane Hermann, Beratungskraft für Senioren im Landratsamt des Ilm-Kreises, berichtet über das Projekt „Agathe“. Die Konzeption dreht sich um Hilfsangebote für viele Alltagsproblemen von Senioren im Ilm-Kreis. Ein Schwerpunkt ist auch die Einsamkeit, mit der ältere Menschen oft hadern. Das Thema an dem Nachmittag lautet: „Älter werden in Gemeinschaft“. Außerdem werden Vereinsnachrichten und geplante Vorhaben bekanntgegeben. Gäste aus dem Ilm-Kreis sind herzlich willkommen, heißt es vom Verein.