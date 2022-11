Änderungen bei Arnstadts Markttagen

Während des Bach-Advents und Weihnachtsmarkts zieht der Wochenmarkt in die Erfurter Straße.

Arnstadt. Im Advent stehen kleinere Umzüge der Stände bevor:

Geänderte Marktzeiten gelten in den nächsten Wochen in Arnstadt. Darauf machte jetzt Heiko Zitzmann, der Verantwortliche für Märkte und Veranstaltungen in der Stadtverwaltung, aufmerksam.

Am Dienstag, dem 29. November, sind die Händlerinnen und Händler nur bis 13 Uhr anzutreffen, da der Aufbau für den Weihnachtsmarkt beginnt. Bereits am Montag wird die Bühne gestellt, auch werden Stromkabel verlegt, so dass sich Fußgänger auf einige Behinderungen und geänderte Abläufe auf dem Markt einstellen sollten.

Am 6., 13. und 20. Dezember findet der Dienstagsmarkt wieder wie gewohnt statt.

Der Grüne Markt, der freitags stattfindet, zieht während des Bach-Advents und des Weihnachtsmarkts in die Erfurter Straße. Betroffen sind der 25. November und der 2. Dezember.

Der erste Markt im neuen Jahr ist auf den 3. Januar terminiert.

Zitzmann wies zudem darauf hin, dass es im Dezember und Januar keinen Flohmarkt geben wird. Die neue Saison startet am 11. Februar auf dem Marktplatz.

Marktbesucher sollten zudem bedenken, dass die Märkte unter Umständen früher enden als gewohnt, falls sich die Witterung deutlich verschlechtert.