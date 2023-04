Änderungen zur Abgabe von Sonderabfall im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Wegen einer Baumaßnahme ist die Abgabe von Sonderabfall am Schadstoffmobil am 19. April in Döllstedt nicht möglich. Das sind die neuen Standorte:

Aufgrund einer Baumaßnahme in Döllstedt muss die dortige Standplatzzeit zur Sammlung von Sonderabfall am Mittwoch, 19. April, auf andere Orte aufgeteilt werden. Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis mitteilt, können die Bürgerinnen und Bürger von 11.35 bis 12 Uhr in Kleinhettstedt sowie von 13.05 bis 13.30 Uhr in Ehrenstein Sondermüll abgeben.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass Sonderabfall persönlich am Schadstoffmobil abgegeben werden muss und nicht einfach an den Standplätzen abgestellt werden darf. Jede illegale Abfallentsorgung könne eine Ordnungswidrigkeit beziehungsweise eine Straftat darstellen. Wandfarben (Dispersionsfarben) gelten nicht als Sonderabfall und sollen eingetrocknet im Restmüll entsorgt werden.