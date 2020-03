Ärger mit dem Schülerverkehr in Liebenstein

Bereits im zweiten Jahr wird die Ortsdurchfahrt Liebenstein saniert, ist sie mehrere Monate für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das heißt aber nicht, dass sich die Liebensteiner widerspruchslos damit abfinden. „Für die etwa 15 Schulkinder, die nach Gräfenroda müssen, ist die jetzige Regelung ein Unding“, sagt Wolfgang Kopitzki, der für die freien Wähler im Ortschaftsrat sitzt.

Er bemängelt, dass die Schulkinder teilweise weit über einen Kilometer durch den Ort und auch an der Baustelle vorbei zur Ersatzhaltestelle am Ortsausgang Richtung Plaue laufen müssen. Er moniert, dass sie oft im Bus stehen müssten. Manchmal fahre er über die Autobahn, ohne das sie sie angeschnallt seien. Dann wieder träfen die Kinder wegen der langen Umleitung über Plaue und Martinroda nach Gräfenroda zu spät zur ersten Stunde in Gräfenroda ein. Kopitzki hat eine Lösung parat: Warum fährt der Bus aus Richtung Gräfenroda nicht bis zum Hammeracker in Liebenstein? Bis dahin ist die Straße bereits saniert, dort könne auch ein größerer Bus wenden, die Strecke ließe sich von 23 auf dann drei Kilometer verkürzen. Alles wäre gut, die Kinder müssten dann auch nicht mehr so weite Strecken laufen.

Mit der Antwort aus dem Landratamt ist Kopitzki nicht zufrieden: Einschränkungen während der Bauzeit ließen sich nicht vermeiden. Ein Benutzen der Autobahn nur in Ausnahmefällen sei nicht problematisch. Die Schüler würden nicht zu spät zum Unterricht und wenn, dann höchsten ein paar Minuten. Die von Kopitzki vorgeschlagene Lösung sei nicht praktikabel. „Zehn oder 15 Minuten zu spät sind auch zu spät“, sagt der. Das mit dem Ausnahmen über die Autobahn stimme, kam aber vor. Und: Sein Lösungsvorschlag sei sehr wohl umsetzbar. Am Hammeracker könne auch ein großer Bus wenden. Der fahre auch in Gräfenroda bis zum Bahnhof, bis Liebenstein sei es dann nur ein Katzensprung. Auf alle Fälle will er dranbleiben.