Afghanin arbeitet im Arnstädter Seniorenheim

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. Allein 1000 Geflüchtete wurden damals dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden, die zu uns kamen?

Rampyari Chawla stammt aus Afghanistan und arbeitet seit zwei Jahren in einem Arnstädter Seniorenheim als Alltagsbegleiterin. Die 36-Jährige betreut gemeinsam mit zwei Kolleginnen zwei Wohnbereiche in der Pro Seniore Residenz Dornheimer Berg. Zu ihren Aufgaben gehört Gedächtnistraining, auch liest sie den Senioren aus der Zeitung vor, gestaltet Geburtstagsrunden und begleitet ihre Schützlinge zum Arzt oder zum Einkaufen. Kochen und Backen mit den Senioren steht zudem einmal in der Woche auf dem Plan.

„Die Arbeit macht mir Spaß“, sagt Chawla. Im Heim hat es keine Probleme gegeben, weil sie Ausländerin ist. „Die Senioren sind netter zu mir, als manche jüngere Deutsche.“ Hin und wieder erlebt sie fremdenfeindliche Sprüche. Weniger von Erwachsenen, eher von Schulkindern, sagt sie.

Die junge Frau lebt heute mit ihrem Mann, ihren Töchtern (elf und sieben) sowie ihrem Sohn (14) in Arnstadt. Die Kinder gehen zur Schule und können inzwischen besser Deutsch, als ihre Eltern. Ihr Mann arbeitet als Reinigungskraft.

Chawla kam noch vor der Flüchtlingswelle in Jahr 2012 nach Deutschland. Die Familie hat indische Wurzeln und gehört der Religion der Hindus an. Als Minderheit werden die Hindus in Afghanistan diskriminiert und teils verfolgt. Chawla durfte aus diesem Grund weder die Schule besuchen, noch arbeiten. Obwohl sie keine Muslime sind, mussten die Hindu-Frauen eine Burka tragen, wenn sie auf der Straße waren. Allein durften sie das Haus nicht verlassen, erzählt Chawla weiter.

Dass ihre Tochter beinahe entführt worden wäre, war für die Familie der Anlass zur Flucht. Der Entschluss stand fest: „Wir müssen raus, brauchen Sicherheit und eine Zukunft für unsere Kinder", sagt Chawla. Teils mit Kleinbussen, teils mit dem Flugzeug führte die Route über Pakistan nach Deutschland. Am Ziel angekommen waren die Stationen Frankfurt, Gießen, Eisenberg und Ichtershausen, bevor es später mit der eigenen Wohnung in Arnstadt geklappt hat.

In drei Sprachkursen hat Chawla auch das erste Mal in ihrem Leben Lesen und Schreiben gelernt. Durch Unterstützung des Sozialamtes des Ilm-Kreises konnte sie in Erfurt eine einjährige Umschulung zur Alltagsbegleiterin machen. In dem Heim, wo sie ihr Praktikum absolvierte, bekam sie im Anschluss 2017 ihren ersten, auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag.

Wenn Chawla in die Zukunft blickt, sieht sie vor allem die Kinder. Sie wünscht sich für sie, dass sie eine Ausbildung machen oder sogar studieren. Noch einen Wunsch hat sie, sie möchte ihre Mutter noch einmal wiedersehen.