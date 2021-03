Familie Qaderi ist in Ilmenau wieder vereint: Betarin (vorn), Modaser, Rana, Abdul Wahid, Tawhid, Azarun und Moska (von links).

Ilmenau. Rana Qaderi fehlen noch zwei Prüfungen. Die siebenköpfige Familie ist inzwischen in Ilmenau vereint.

Afghanin in Ilmenau möchte wieder als Frauenärztin arbeiten

Über fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. Rund 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen, so viele wie noch nie. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit. Was ist aus den Menschen geworden?