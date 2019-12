Afrikanische Schweinepest überwindet immer mehr Grenzen

Die Nachrichten sind alarmierend. Die Afrikanische Schweinepest greift immer weiter um sich. In Belgien gab es bereits einen Ausbruch. Auch Polen ist betroffen. Die letzten Funde verendeter Tiere wurden nur 35 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt gemacht.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Bundesrepublik bald betroffen ist, wird immer größer“, schätzt Michael Gürtler, Amtstierarzt im Ilm-Kreis, ein. Kommt die Seuche zu uns, wären die Auswirkungen fatal. Denn sowohl Wild- als auch Hausschweine sterben an der Krankheit meist binnen weniger Tage.

Mensch ist Hauptüberträger

In Asien hat das bereits gravierende wirtschaftliche Folgen. In China starb bereits rund die Hälfte des dortigen Schweinebestands. Die Fleischpreise gingen dadurch steil nach oben. Käme die Seuche bis in den Ilm-Kreis, wäre der hiesige Schweinemastbetrieb in seiner Existenz bedroht.

Krankheit endet für Tiere tödlich

Die Behörden haben bereits vorsorglich reagiert: Das Veterinäramt ist nicht nur in engem Kontakt zum Land, sondern auch zu den Kommunen und zur Jägerschaft. Denn die Strecke von Polen nach Deutschland kann schnell überwunden sein, weiß Michael Gürtler. Übertragen wird die Seuche nämlich nicht ausschließlich von Tier zu Tür. Auch der Mensch trägt dazu bei. „Der Ilm-Kreis hat mit der A 4 und der A 71 zwei wichtige Transitstrecken“, weist Gürtler auf ein besonderes Gefährdungspotenzial hin. Auch arbeiten in der Region viele Menschen aus Osteuropa. Bringen sie aus ihrer Heimat Wurstwaren mit, die aus dem Fleisch infizierter Tiere hergestellt wurden, ist das für den Menschen zwar ungefährlich. Weggeworfene Essensreste können aber hiesige Tiere anstecken, warnt Gürtler. Daher sei insbesondere entlang der Autobahnen – also dort, wo sich im Ilm-Kreis über viele Kilometer Wald erstreckt – von einer erhöhten Gefahr auszugehen.

Mit einem Tupferstäbchen wurde einem Wildschwein Blut entnommen, um auf den Erreger der Afrikanischen Schweinepest untersucht zu werden. Das Foto entstand bei Berlin, der Test wird aber auch im Ilm-Kreis regelmäßig durchgeführt. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Schon seit Monaten gilt: Wird im Ilm-Kreis ein totes Wildschwein gefunden, wird dieses von einem Tierarzt untersucht. Sensibel reagieren die Behörden auch, wenn wie jüngst bei Eischleben, in freier Natur Schlachtabfälle gefunden werden. Kommunen sind angehalten, in solchen Fällen sofort Anzeige zu erstatten.

Jeder Fund wird untersucht

Auch die Forstämter haben bereits reagiert: Sie jagen verstärkt Schwarzwild. „Die Saison läuft noch“, betont Chris Freise, Leiter des Forstamts Willrode, zu dem viele Wälder im nördlichen Ilm-Kreis gehören. „Wir führen aber nicht nur Bewegungsjagden durch, sondern sind auch in der Prophylaxe aktiv“, so Freise. Schulungen liefen bereits, auch Übungen gab es schon. Im Februar soll die nächste stattfinden.

„Auch wir sind sensibilisiert, dass das Thema auf uns zukommen kann“, sagte der Leiter des Forstamts Frauenwald, Hagen Dargel. Jagden gibt es im Thüringer Wald aber gar nicht mal so sehr mit Blick auf die Schweinepest. Nach Einschätzung von Hagen Dargel habe die Wildschweinpopulation von Jahr zu Jahr zugenommen, ebenso die damit verbundenen Schäden. Die Tiere erweitern auf der Futtersuche zunehmend ihr Revier in Grünlandbereiche. „Möglicherweise ist das ein Resultat der Trockenheit“, sagte Dargel. Um den Tieren Einhalt zu gebieten, werden 50 Prozent bei Bewegungsjagden erlegt.

Die Afrikanische Schweinepest

- Im Ilm-Kreis hat sich das Risiko, dass die Afrikanische Schweinepest ausbricht, in den letzten Monaten nicht erhöht.



- Gefahr besteht aber, denn mit der A 4 und A 71 verlaufen zwei wichtige Transitstrecken durch die Region. Vor allem kontaminierte Lebensmittel können, wenn sie von Wildtieren gefressen werden, dazu führen, dass sich diese mit der Schweinepest infizieren.



- Derzeit werden alle im Ilm-Kreis tot aufgefundenen Wildschweine tierärztlich untersucht.



- Die Bevölkerung wird explizit dazu aufgefordert, solche Funde zu melden. Am Unkompliziertesten geht das mit einem Anruf bei der Rettungsleitstelle, die an das Veterinäramt weitervermittelt.



- Auch wenn Hausschweinkadaver gefunden werden, sollten dringend die Behörden eingeschaltet werden, so die Bitte des Amtstierarztes.